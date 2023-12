Indo-Pacifico: portaerei Usa ha gettato l’ancora a Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portaerei a propulsione nucleare Uss Carl Vinson della Marina degli Stati Uniti ha gettato l’ancora a Singapore questa settimana, una esibizione di forza militare della prima potenza mondiale in una regione dove sono sempre più forti le tensioni territoriali tra Filippine e Cina. Singapore è uno dei partner della Marina Usa nel Sud-est asiatico, e di quando in quando navi militari statunitensi gettano l’ancora nella città-Stato. L’arrivo della portaerei è stato descritto dalla Marina come parte della “routine delle operazioni globali”, ma coincide con un frangente particolarmente sensibile, dati i frequenti incidenti tra imbarcazioni di Filippine e Cina nei pressi dell’atollo conteso delle Spratly.(Fim)