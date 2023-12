Giappone: Tokyo fornirà missili intercettori Patriot agli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta ultimando i piani per la fornitura di missili intercettori Patriot di produzione nazionale agli Stati Uniti. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, che evidenzia come la fornitura segnerebbe una radicale svolta rispetto alle politiche che per decenni hanno proibito al Paese asiatico di esportare sistemi d’arma in ossequio al pacifismo costituzionale. Funzionari governativi citati dal quotidiano hanno riferito che la maggioranza di governo sta affinando i dettagli del piano, e il Consiglio per la sicurezza nazionale del Giappone potrebbe assumere la decisione definitiva entro la fine di questo mese. Per il Giappone, la fornitura di missili Patriot costituirà la prima esportazione di sistemi militari letali completi dalla riforma dei “tre principi” che limitano le esportazioni di armi, voluta dall’ex premier Shinzo Abe nel 2014 e che l’attuale governo dovrebbe ulteriormente rivedere nei prossimi giorni. I missili terra-aria guidati Patriot sono prodotti in Giappone su licenza del conglomerato della difesa statunitense Raytheon, ma le norme attualmente in vigore consentono soltanto l’esportazione di componenti. Le revisioni normative consentiranno alle aziende giapponesi di esportare sistemi d’arma finiti verso il Paese da cui proviene la licenza di produzione, come nel caso degli Stati Uniti per i missili Patriot. Nell'ambito del nuovo quadro normativo, il Paese che concede la licenza di produzione dovrà ottenere l'approvazione di Tokyo prima di rivendere armi di produzione giapponese a un Paese terzo, e l’invio a Paesi in stato di guerra non sarà consentito.(Git)