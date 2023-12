Imprese: ProSiebenSat1 si concentrerà sui contenuti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo televisivo tedesco ProSiebenSat1 si concentrerà di più sui “contenuti esclusivi locali” e ridurrà la percentuale di quelli con licenza statunitense. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt” aggiungendo che, secondo quanto comunicato dall'azienda, questa decisione garantirà un aumento degli investimenti nei programmi di circa 80 milioni di euro fino a circa 1,05 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, nel quarto trimestre del 2023, la società effettuerà una svalutazione di circa 250 milioni di euro sulle attività dei programmi e creerà un accantonamento fino a 90 milioni di euro. Il presupposto è che ProSiebenSat1 “non trasmetterà più contenuti acquisiti in passato”, ad esempio dal gruppo statunitense Hollywood Studios, e dovrà quindi effettuare una rettifica di valore. Secondo ProSiebenSat1, entrambi gli effetti straordinari non hanno “alcun impatto, almeno sui dati rettificati per l'esercizio finanziario 2023”, in particolare sugli utili prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (Ebitda) rettificato. Inoltre, non vi sarà un deflusso di liquidità nell'esercizio in corso, ossia non si produrrà alcuna variazione nell'indebitamento netto. (segue) (Geb)