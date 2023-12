Cina-Nicaragua: Xi a Ortega, istituzione partenariato strategico è “nuovo punto di partenza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’istituzione del partenariato strategico tra Cina e Nicaragua è “un nuovo punto di partenza” per la creazione di relazioni bilaterali che siano “un modello di unità, cooperazione, beneficio reciproco e risultati vantaggiosi per tutti”. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine di una conversazione telefonica tenuta oggi, 20 dicembre, con l’omologo nicaraguense, Daniel Ortega. Stando al resoconto fornito dall’agenzia di stampa “China News Service”, Xi ha ricordato “i progressi positivi” compiuti dalle relazioni bilaterali dal 2021, anno in cui il governo di Ortega trasferì il riconoscimento diplomatico da Taiwan alla Cina. (segue) (Cip)