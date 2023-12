Cina-Nicaragua: Xi a Ortega, istituzione partenariato strategico è “nuovo punto di partenza” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Apprezziamo l’aderenza di Managua al principio della ‘Cina unica’ e il pubblico sostegno prestato in molte occasioni alla Cina nella difesa della sua sovranità e integrità territoriale”, ha detto Xi, ribadendo che Pechino vuole essere “un’amica fidata” per il Paese del Centro America. La Cina sosterrà dunque il Nicaragua nel “contrasto delle ingerenze esterne” e nella difesa della sua indipendenza nazionale. Rafforzerà gli scambi nell’eradicazione della povertà, lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative) e nel panorama internazionale, dove i due Paesi dovrebbero “opporsi alla politica di potenza” e “tutelare gli interessi dei Paesi in via di sviluppo”, secondo il leader cinese. (Cip)