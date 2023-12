Kirghizistan: parlamento approva disegno di legge per modificare la bandiera nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Kirghizistan ha approvato oggi un disegno di legge per modificare il disegno della bandiera nazionale del Paese. Lo ha riferito all’agenzia di stampa “Ria Novosti” il servizio stampa dell'assemblea legislativa della repubblica. “Nella riunione del Jogorku Kenesh (parlamento) di oggi, 20 dicembre, i deputati hanno esaminato e adottato in seconda e terza lettura il disegno di legge ‘Sugli emendamenti alla legge della Repubblica del Kirghizistan’ in merito ai simboli statali della Repubblica del Kirghizistan”, ha affermato un rappresentante del servizio stampa. I promotori del disegno di legge sono stati il presidente del parlamento Nurlanbek Shakiyev e il deputato Ulan Primov. L’iniziativa è sostenuta dal presidente Sadyr Japarov. Il disegno di legge propone di cambiare la forma dei raggi che si trovano sulla bandiera attorno al tunduk (parte superiore della yurta), da ondulata a diritta. I promotori del disegno di legge hanno precisato che molti associano i raggi ondulati ai girasoli, che non sono la principale coltura agricola del Paese. Allo stesso tempo, i raggi diritti, secondo i deputati, sono più simili ai raggi del sole.(Res)