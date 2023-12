Patto di stabilità: Germania e Francia concordano proposta congiunta di riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Francia hanno concordato una proposta congiunta per la la riforma del Patto di stabilità e crescita dell'Ue Germania, che presenteranno alla riunione straordinaria dell'Ecofin in programma per oggi in videoconferenza. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo cui è “più probabile un accordo politico” tra gli Stati membri sulla modifica della normativa europea in materia di bilancio. La proposta franco-tedesca include “linee di sicurezza più efficaci rispetto a prima per ridurre il deficit e il debito pubblico”. Allo stesso tempo, gli investimenti e le riforme strutturali degli Stati membri dovrebbero essere presi “in maggiore considerazione”. A ogni modo, sono stati “espressamente confermati” i parametri di Maastricht, ossia un deficit non superiore al 3 per cento del Pil e un rapporto tra debito e prodotto interno lordo al di sotto del 60 per cento. (Geb)