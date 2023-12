Cina-Russia: Mishustin a Xi, apprezziamo rapporti legami e culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia apprezza i forti legami culturali e umanitari con la Cina e ritiene che lo sviluppo di contatti diretti contribuirà a rafforzare l'amicizia tra i popoli dei due Paesi. Lo ha affermato il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, durante i colloqui tenuti oggi con il presidente cinese, Xi Jinping, a Pechino. "Apprezziamo i forti legami culturali e umanitari che uniscono Russia e Cina. Gli anni dell'educazione fisica e dello sport sono finiti, gli anni della cultura si terranno nel 2024-2025. Lo sviluppo di contatti diretti tra le persone, la conoscenza della ricca storia, la cultura e le reciproche tradizioni contribuiranno a rafforzare l'amicizia secolare tra i popoli russo e cinese", ha detto Mishustin. Il premier russo si è inoltre congratulato con la parte cinese per il 45mo anniversario dell'inizio della politica di riforma e di apertura, che si celebra in questi giorni in Cina. "Mi congratulo sinceramente con te e con l'intero popolo cinese per i grandi risultati ottenuti nello sviluppo socioeconomico e nel rafforzamento dell'autorità della Cina sulla scena internazionale", ha affermato il primo ministro russo. "Caro signor presidente, manca pochissimo tempo prima del nuovo anno 2024. In Russia amano molto questa festa e tradizionalmente la celebrano con la famiglia e gli amici intimi. Stanno riassumendo i risultati dell'anno passato e facendo piani brillanti per il futuro. Cogliendo l'occasione, vorrei ringraziare voi e tutti i colleghi cinesi per i buoni rapporti e per il lavoro congiunto costruttivo. Sono fiducioso che nuovi risultati, ancora più grandi, ci attendono nel prossimo anno. Secondo il calendario lunare, questo è l'anno del drago, che è uno dei simboli della Cina. Auguro a te e a tutti gli amici cinesi buona salute e buona fortuna", ha aggiunto Mishustin. (Rum)