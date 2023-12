Cina-Russia: Mishustin, stiamo realizzando 80 progetti congiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Cina hanno ottenuto buoni risultati nel campo degli investimenti, sono in corso di realizzazione 80 progetti comuni per un totale di quasi 221 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, durante i colloqui tenuti oggi con il presidente cinese, Xi Jinping, a Pechino. "Buoni risultati sono stati ottenuti nel settore degli investimenti. Ci sono 80 progetti comuni per un totale di quasi 221 miliardi di dollari, ovvero circa 1,6 miliardi di yuan", ha detto Mishustin. Il premier russo ha ricordato che negli accordi reciproci i paesi sono passati completamente alle valute nazionali. "Oltre il 90 per cento dei pagamenti viene effettuato in rubli e yuan", ha aggiunto il primo ministro. (Rum)