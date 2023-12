Brasile: Standard and Poor’s rivede al rialzo il rating, prima volta dal 2011

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Standard and Poor’s ha rivisto al rialzo la valutazione del Brasile da BB- a BB: si tratta del primo incremento dal 2011. In un comunicato pubblicato oggi, l’agenzia ha precisato che le prospettive del rating a lungo termine del Brasile sono stabili. “Ci aspettiamo che il Brasile mantenga un posizionamento forte, grazie alla produzione di materie prime e alle limitate esigenze in termini di finanziamenti esterni”, si legge nella nota. L’agenzia ha anche affermato che il contesto istituzionale brasiliano è in grado di sostenere un processo decisionale “stabile e pragmatico”, basato sui controlli e sull’equilibrio tra il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. “Ci aspettiamo una correzione fiscale molto graduale, anche se il deficit atteso rimarrà elevato”, prosegue la nota, emessa a seguito dell’approvazione della riforma fiscale. “Nonostante l’adozione graduale, la riforma rappresenta una revisione importante, che probabilmente porterà guadagni in termini di produttività nel lungo termine”, conclude la nota. (Brs)