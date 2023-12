© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, arriverà domani in Egitto. Secondo quanto apprende “Agenzia Nova”, il viaggio è stato organizzato per discutere le trattative per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per un nuovo scambio di prigionieri con Israele. (Cae)