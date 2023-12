Gaza: Blinken sente omologo egiziano, focus su aiuti e tutela dei civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo egiziano, Sameh Shoukry, a cui ha ribadito la partnership strategica bilaterale. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso il rispettivo impegno a sostenere la creazione di uno Stato palestinese. Il capo della diplomazia statunitense ha anche ringraziato la controparte per il ruolo dell’Egitto nel rafforzamento dell’assistenza umanitaria alla Striscia di Gaza, oltre che nelle trattative per il rilascio degli ostaggi. Entrambi hanno sottolineato la necessità di minimizzare i rischi per i civili durante la guerra a Gaza, ribadendo la ferma opposizione a qualsiasi riallocazione forzata dei palestinesi fuori dalla Striscia. (Was)