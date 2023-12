© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca partecipa all’evento “Il sistema dell’Emergenza del Lazio” nel quale saranno presentati i dati dell’attività 2023 del, Numero unico di emergenza (NUE) 112 della Regione Lazio. Roma, sala Tirreno della Regione Lazio, palazzina C, piazza Oderico da Pordenone (ore 15)- Evento dal titolo "Il sistema dell'emergenza del Lazio: tante divise, un solo obiettivo", nel quale saranno presentati i dati dell'attività 2023 del Numero unico di emergenza 112 del Lazio. Interverranno il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l'assessore al Personale, alla sicurezza urbana, alla polizia locale e agli enti locali, Luisa Regimenti, il direttore della direzione regionale soccorso pubblico e Nue 112, Livio De Angelis, il prefetto di Rieti, Pinuccia Niglio, i rappresentanti di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, vigili del fuoco, polizia penitenziaria, guardia costiera e soccorso alpino del Lazio. Roma, sala Tirreno della Regione Lazio, palazzina C, piazza Oderico da Pordenone (ore 15)- Incontro con gli organi di stampa locali, per salutarsi, in vista delle festività natalizie. Roma, Sala Bartoloni del Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301 (ore 13:30) (segue) (Rer)