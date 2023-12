© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non ci sono pericoli per i turisti che intendono visitare il Mar Rosso. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando al Tg2 Post. “I ribelli attaccano le navi, quindi al momento non ritengo ci siano pericoli per i turisti”, ha detto. (Res)