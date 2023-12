Sudan: esercito di Khartum conferma il ritiro dalla città di Wad Madani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate sudanesi (Saf) si sono ritirate dalla città di Wad Madani. È quanto affermato all'esercito in un comunicato. L'annuncio avvenendo dopo che ieri le Forze di supporto rapido (Rsf), le milizie guidate dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, hanno preso il controllo della città, considerata uno snodo cruciale ospitando un alto numero di sfollati dal conflitto scoppiato lo scorso 15 aprile. In un comunicato pubblicato oggi, Dagalo ha confermato che i suoi uomini hanmo conquistato la base della prima divisione di fanteria in coincidenza con il quarto anniversario della rivoluzione che nel 2019 ha portato al crollo del regime dell’ex presidente Omar al Bashir. (segue) (Res)