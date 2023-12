Usa: Colorado, Corte suprema vieta a Trump di partecipare alle primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Colorado ha stabilito che Donald Trump non potrà partecipare alle primarie repubblicane nello Stato, in vista delle elezioni del prossimo anno. Nella sentenza, i giudici hanno affermato che Trump “non è qualificato per ricoprire l’incarico di presidente, sulla base della terza sezione del 14mo Emendamento della Costituzione”. La corte ha rinviato la decisione al prossimo 4 gennaio, per consentire eventuali ricorsi in appello. La sezione 3 del 14mo Emendamento stabilisce che una persona che ha preso parte ad insurrezioni o rivolte non puó ricoprire incarichi pubblici. (Was)