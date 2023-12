Mes: Conte, da Meloni sequela impressionante di menzogne, ne risponderà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Sul Mes, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “ha accumulato una sequela di menzogne davvero impressionante”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ospite di Giovanni Floris a “diMartedì”, su La7. “Ha detto che non c'è stato dibattito parlamentare, che abbiamo agito con il favore delle tenebre e quando eravamo dimissionari, con gli scatoloni già pronti. È una sequela così dolosamente preordinata di menzogne – ha sottolineato – che ne risponderà davanti a una commissione, perché non possiamo dar vita a questo precedente”. “C'è stato un dibattito parlamentare nel dicembre 2020. D'altra parte, anche quell'ordine che è meramente esecutivo dato da Di Maio al rappresentante è stato fatto quando eravamo ancora al governo, prima delle dimissioni”, ha proseguito. “È il metodo Delmastro: sono andati lì a cercare nei cassetti dei vari ministeri qualche foglio che loro pensavano compromettente, non lo sanno neppure leggere. E lo hanno utilizzato per colpire un avversario politico. L'ha fatto Delmastro e l'ha fatto lei, soltanto che sono menzogne di cui risponderà”, ha concluso Conte. (Rin)