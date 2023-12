Iran: da Usa sanzioni a rete di aziende coinvolte nella produzione di droni di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di quattro persone e dieci entità legali in Iran, Malesia, Hong Kong e Indonesia, le cui attività contribuiscono alla fornitura di componenti necessarie per portare avanti il programma di Teheran per lo sviluppo di droni militari. La rete guidata dal cittadino iraniano Hossein Hatefi Ardakani, una delle quattro persone colpite dalle sanzioni, ha facilitato il trasferimento di componenti elettroniche di fabbricazione statunitense e “straniera” all’Iran, per centinaia di migliaia di dollari. Oltre ad Ardakani, le misure hanno colpito anche la società iraniana Kavan Electronics Behrad Limited Liability Company, di cui l'uomo è presidente del consiglio di amministrazione, e l’amministratore delegato, Mehdi Dehghani Mohammadabadi. Le sanzioni hanno colpito anche un altro associato, Gholamreza Ebrahimzadeh Ardakani, proprietario delle aziende Teyf Tadbir Arya Engineering e Basamad Electronic Pouya Engineering. In aggiunta, nella lista sono state inserite l aziende Saman Industrial Group; Skyline Advanced Technologies Sdn Bhd; Dirac Technology Hk Limited; Integrated Scientific Microwave Technology; Nava Hobbies; e Surabaya Hobby, insieme al proprietario, Agung Surya Dewanto. (Was)