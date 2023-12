© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su una nuova risoluzione per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è stato rinviato ancora una volta, slittando a domani. Lo riferisce il “Washington Post”. Le trattative sul testo stanno continuando, per evitare un nuovo veto statunitense. (Was)