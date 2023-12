© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L’assessore alla Sicurezza urbana, agli enti òocali, alla Polizia Locale, Luisa Regimenti, partecipa alla presentazione dei numeri de “Il sistema dell’Emergenza del Lazio” nel quale saranno presentati i dati dell’attività 2023 del Numero unico di emergenza 112 della Regione Lazio. Roma, sala Tirreno della Regione Lazio, palazzina C, piazza Oderico da Pordenone (ore 15)- L’assessore Sport, all’ambiente e transizione energetica, Elena Palazzo, interviene alla cerimonia di consegna degli attestati al merito agli atleti della Federazione Italiana Sport Rotellistici del Lazio che si sono distinti per i risultati acquisiti nel triennio 2021-2023. Roma, Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301 (ore 17)- L’assessore alla Cultura, alle pari opportunità e alla famiglia, Simona Baldassarre, partecipa all’inaugurazione della mostra “Una bella storia italiana”. Roma, sala presidenziale della Stazione Ostiense, piazzale dei Partigiani (ore 17.45) (segue) (Rer)