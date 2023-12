Giustizia: Calenda, grazie a Enrico Costa per straordinario lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- 'Ancora una volta grazie a Enrico Costa per il suo puntuale e straordinario lavoro sulla giustizia. Approvato alla Camera il nostro emendamento che vieta di riportare l'integrale o gli stralci delle ordinanze di custodia fino al termine dell'udienza preliminare”. Lo ha dichiarato il segretario di Azione, Carlo Calenda. “Un grande servizio di Enrico Costa, che si è battuto duramente per questa battaglia di civiltà e che risponde ai principi di garantismo e giusto processo previsti in Costituzione. A nome mio e di tutta Azione – ha aggiunto –, un sincero ringraziamento. Oggi più che mai la tutela dei diritti dell'imputato e la presunzione d'innocenza sono assicurati". (Rin)