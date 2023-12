Sudan: esercito di Khartum conferma il ritiro dalla città di Wad Madani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficiale ha precisato che i suoi uomini hanno deciso di marciare verso l’installazione militare “sulla base di accurate informazioni d’intelligence”, che hanno confermato come “i vertici delle Forze armate sudanesi (Saf) in coordinamento con i leader del passato regime”, avessero mobilitato “decine di migliaia di combattenti per attaccare le Rsf a Khartum”. “Quando quell’azione è divenuta imminente, abbiamo esercitato il nostro legittimo diritto a condurre attacchi preventivi e siamo riusciti a espandere i territori liberati dal controllo dei residui e dei sostenitori del vecchio regime”, ha aggiunto Dagalo. Il generale ritiene di essere stato attaccato perché a favore di un processo politico che riportasse il Sudan verso una transizione democratica. (Res)