Superbonus: Tajani, serve una proroga di due mesi

- Sul superbonus serve una proroga di due mesi. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando al Tg2 Post. “Bisogna utilizzare il buonsenso: è vero che tanti imbroglioni hanno rubato i soldi del superbonus, ma tante famiglie perbene lo hanno utilizzato per rimettere in sesto il palazzo dove vivono”, ha spiegato, aggiungendo che non bisogna colpire le aziende e le famiglie che hanno rispettato le regole e si trovano con lavori già completati oltre il 70 per cento. (Res)