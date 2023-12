© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e l'Italia stanno rafforzando la cooperazione in materia di sicurezza e difesa e lavorando a stretto contatto per contrastare l'immigrazione clandestina. È quanto ha scritto su X il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, in occasione della sua visita ufficiale a Roma, ringraziando l’omologo italiano, Antonio Tajani, per l'accoglienza. (Rel)