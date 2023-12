Scuola: assessora Roma, bene Conferenza regionale istruzione, scongiurato taglio istituti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene la decisone "di non procedere ad alcuna altra operazione di dimensionamento, salvo quelli avanzati su richiesta delle scuole e dei municipi interessati." Lo dichiara in una nota l'assessora alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, commentando l'esito della Conferenza Regionale permanente per l'Istruzione chiamata a decidere circa l'adozione del Piano regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche 2024/25. "Sono soddisfatta della scelta fatta - aggiunge - la ritengo una vittoria visto che Roma ha subito respinto, con una propria delibera di giunta, l'indicazione ministeriale che voleva un drastico taglio delle scuole. Noi siamo per salvaguardare i presidi educativi e non per i tagli lineari, come vuole il Ministero. L'ho detto e lo ribadisco anche in questa occasione: la scuola è il luogo per eccellenza dove si combattono le diseguaglianze, per questo siamo contrari a chiusure che non tengono in considerazione le specificità dei territori. Significa di fatto sacrificare opportunità ed indebolire le azioni di contrasto alla povertà educativa", conclude Pratelli.(Com)