Cdp: Francesca Scaglia nuova responsabile della Direzione Rischi

- Francesca Scaglia assumerà la guida della Direzione Rischi di Cassa Depositi e Prestiti a fine gennaio 2024. Lo riferisce Cdp in una nota. Scaglia vanta una ventennale esperienza nel comparto bancario, avendo ricoperto ruoli di rilievo prima in Unicredit e successivamente in Banco Desio. Nel suo percorso professionale ha maturato una solida esperienza nel settore della gestione dei rischi. Attualmente riveste il ruolo di chief Risk officer in Banco Desio.(Com)