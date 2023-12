Germania: ministero Esteri convoca incaricato d'affari iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l'incaricato d'affari iraniano a Berlino. È quanto comunica lo stesso dicastero su X, aggiungendo che la convocazione del diplomatico fa seguito alla sentenza del tribunale di Duesseldorf con cui un tedesco-iraniano è stato condannato a due anni e nove mesi di reclusione per l'attentato incendiario contro la sinagoga di Bochum, avvenuto nella notte del 17-18 novembre 2022. Al riguardo, il ministero degli Esteri tedesco evidenzia che, secondo il verdetto, l'attacco è responsabilità di “un'agenzia statale dell'Iran”. Pertanto, l'incaricato d'affari della Repubblica islamica a Berlino è stato convocato al dicastero, che condanna come “intollerabile” l'attacco agli ebrei in Germania. Il ministero degli Esteri tedesco evidenzia: “Non tolleriamo alcuna violenza controllata dall'estero in Germania”. Secondo il dicastero, “le motivazioni precise” della sentenza del tribunale di Duesseldorf sono “importanti per le conseguenze e i passi successivi, anche a livello di Ue”. (Geb)