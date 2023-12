Europee: primi nomi della Lega per le candidature nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega scalda i motori e nel Lazio prepara le candidature in vista delle prossime elezioni europee di giugno 2024. A quanto apprende "Agenzia Nova", si è tenuta ieri una riunione con il segretario della Lega Lazio, Davide Bordoni, e il sottosegretario Claudio Durigon. Sul tavolo ci sarebbero 4 nomi per la corsa a Bruxelles: il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Pino Cangemi, gli europarlamentari uscenti Cinzia Bonfrisco e Matteo Adinolfi, l'ex presidente del Consiglio regionale, Mario Abruzzese, vicino all'assessore Pasquale Ciacciarelli, e Monica Picca, assessore alle politiche sociali di Fiumicino. Il Lazio rientra nella circoscrizione Italia Centrale che comprende altre 3 regioni: Toscana, Umbria e Marche, con 16 candidati in totale al Parlamento europeo. I quattro nomi della Lega per il Lazio al momento sono soltanto una proposta su cui ragionare. In particolare il nodo principale di confronto è sul futuro di Cangemi, il quale da tempo ipotizza di lasciare l'Aula della Pisana. La sua candidatura, spinta dal leader Matteo Salvini e dal sottosegretario Claudio Durigon, non è quindi scontata. Cangemi, dal canto suo, già dopo la formazione della nuova giunta, non aveva nascosto la delusione: "Forse avevo altre aspettative visto lo straordinario risultato elettorale. Primo degli eletti nel Lazio con oltre 15 mila preferenze”, aveva scritto sui social. Alcune indiscrezioni, circolate nei corridoi della Pisana poco tempo fa, addirittura, lo davano in trattativa con Fratelli d’Italia a cui, però, aveva chiesto un ruolo di rilievo, in particolare la presidenza dell’Aula, nel caso in cui Antonello Aurigemma si candidasse a Bruxelles o addirittura approdasse in giunta. (Rer)