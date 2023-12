Wartsila: Fim Cisl, rischio licenziamenti, azienda torni sui suoi passi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’incontro tenutosi oggi presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla vertenza Wartsila, la dirigenza italiana del Gruppo “è rimasta ferma sulle sue posizioni rifiutando anche la mediazione proposta della sottosegretaria Bergamotto di prorogare il contratto di solidarietà per ulteriori sei mesi, la nostra richiesta era di 12 mesi. Questo tempo in più è necessario a mettere in campo il progetto di reindustrializzazione del sito”. Lo hanno dichiarato il segretario nazionale Fim Cisl Massimiliano Nobis e il segretario territoriale Rsu Fim-Cisl Alessandro Gavagnin. “Per noi – hanno sottolineato – questo rappresenta un fatto grave perché mette in evidenza l’irresponsabilità dell’azienda davanti a una prospettiva di reindustrializzazione che, a differenza dei mesi scorsi, si fa concreta. Oggi al tavolo vi sono stati segnali precisi rispetto al percorso di reindustrializzazione e rioccupazione confermato anche dall’avvio dell’Accordo di programma. Un primo passaggio, certo, ma necessario che mette le basi per promuovere e sostenere le attività industriali e occupazionali sul territorio di Bagnoli. L’accordo vede infatti impegnati comuni, Regione, il governo e l’Autorità portuale di Trieste, insieme a Confindustria, Wartsila, Ansaldo Energia e le Organizzazioni Sindacali, per il rilancio industriale”. (segue) (Com)