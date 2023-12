Wartsila: Fim Cisl, rischio licenziamenti, azienda torni sui suoi passi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La presenza al tavolo oggi di Ansaldo Energia – hanno proseguito – va in questa direzione, l’azienda ha infatti confermato l’impegno per realizzare un’attività produttiva sull’industria del green nel sito di Bagnoli differente dalla produzione di turbine che ha nello stabilimento di Genova. Davanti a questi avanzamenti, Wartsila non ha arretrato di un passo rispetto alla posizione di tre mesi fa. Un atteggiamento ingiustificabile e che riteniamo irresponsabile”. “Chiediamo a Wartsila di rivedere la sua posizione e prorogare fino a giugno 2024 la durata del Contratto di solidarietà e al governo e Regione l’impegno ad accelerare i tempi per la realizzazione dell’Accordo di Programma. Solo se ci sarà il tempo necessario e la collaborazione fattiva di tutti i soggetti interessati di questa vertenza, si potrà garantire un futuro industriale e lavoro al sito di Bagnoli, ai suoi lavoratori e alle loro famiglie”, hanno concluso. (Com)