Mar Rosso: Casa Bianca, per ora droni Houthi hanno attaccato navi commerciali e non militari

- I droni lanciati dai ribelli yemeniti filoiraniani Houthi nei cieli del Mar Rosso attaccano le navi commerciali, e per il momento non ci sono segnali che facciano pensare ad una operazione contro obiettivi militari. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Per ora non abbiamo visto segnali che facciano pensare ad una operazione contro obiettivi militari, anche se è difficile stabilire quale sia il loro bersaglio: per il momento, in generale, sappiamo che stanno organizzando attacchi contro le navi commerciali”, ha detto. (Was)