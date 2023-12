Germania: governo prevede aumento di capitale per Ferrovie, fino a 20 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha comunicato che prevede un aumento di capitale proprio fino a 20 miliardi di euro per le Ferrovie tedesche (Db), di cui detiene il 100 per cento delle azioni. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, l'esecutivo tedesco intende rinnovare la rete di Db, il cui stato “in parte fatiscente” comporta spesso ritardi dei treni. In precedenza, era stato previsto che, oltre alle risorse per il proprio bilancio, il gruppo avrebbe ricevuto entro il 2027 12,5 miliardi di euro dal Fondo per il clima e la trasformazione (Ktf). Tuttavia, la sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) su questo strumento, non permette tale allocazione. Pertanto, dovrà essere essere aumentato il capitale proprio di Db. In precedenza, il governo tedesco aveva comunicato lo stanziamento di 12,5 miliardi di euro a tal fine. Ora, questo ammontare vine aumentato fino a 20 miliardi di euro, con Db che ha avviato la vendita della sua divisione per la logistica, Db Schenker. Secondo l'esecutivo federale, le Ferrovie tedesche riceveranno risorse sufficienti per gli investimenti urgentemente necessari. A tal fine il capitale sociale verrà aumentato di 1,5 miliardi di euro nel 2024 e negli anni successivi attraverso operazioni finanziarie. Nel prossimo anno e nel 2025, verranno mobilitati fino a 5,5 miliardi di euro. Per il periodo successivo, il governo tedesco non ha fornito informazioni precise. (segue) (Geb)