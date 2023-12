Germania: governo prevede aumento di capitale per Ferrovie, fino a 20 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di aumentare il capitale proprio di Db dovrebbero essere utilizzati anche i proventi della cessione di quote statali nelle aziende partecipate dall'esecutivo. Tuttavia, deve ancora essere definite sia le società interessate sia la portata delle operazioni. Secondo “Der Spiegel”, potrebbero essere vendute le azioni del governo in Tekom e nelle Poste tedesche. Nella prima azienda, la partecipazione statale potrebbe essere ridotta dall'attuale 30,5 per cento al 25 per cento più un'azione. Nella seconda società, la cessione potrebbe essere superiore. Nelle Poste tedesche, il governo federale ha una partecipazione indiretta del 20,5 per cento attraverso l'Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), la banca statale della Germania. (Geb)