Mar Rosso: Casa Bianca, attacchi Houthi inaccettabili, difenderemo nostri interessi

- La situazione nel Mar Rosso, alla luce dei recenti attacchi delle milizie yemenite filoiraniane Houthi contro le navi commerciali, ha un impatto diretto sulla sicurezza internazionale e sugli interessi degli Stati Uniti nella regione. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Questi attacchi sono inaccettabili, e hanno un impatto diretto sui nostri interessi nella regione, oltre che sulla sicurezza internazionale, andando infatti a danneggiare il commercio globale: noi continueremo a proteggere i nostri interessi”, ha detto. (Was)