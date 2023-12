Brasile: governo aumenta quota bio nel diesel al 14 per cento e sospende importazioni di biocarburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da marzo 2024 la quota di biodiesel aggiunta al diesel salirà dal 12 al 14 per cento, e poi al 15 per cento nel 2025. Lo ha comunicato il Consiglio nazionale di politica energetica (Cnpe) del Brasile. Durante una riunione a cui ha partecipato il presidente Lula si è deliberata anche la sospensione dell'importazione di biocarburanti. Il cronogramma iniziale prevedeva l'aumento della quota di biodiesel al 15 per cento soltanto nel 2026, ma si è deciso di soddisfare la richiesta del settore agroalimentare, che lo voleva nel 2023. L’aumento della quota è stato difeso dal presidente Lula, dal ministro delle Miniere e dai gruppi ambientalista e agroalimentare del governo. "Questo ha tre effetti: riduce la nostra dipendenza dalle importazioni di gasolio e aiuta a decarbonizzare, visto che l'Anp (Agenzia nazionale del petrolio, gas naturale e biocarburanti) ha fatto grandi progressi nella certificazione della qualità dei prodotti biocarburanti approvati in Brasile. E, terzo punto, stimola la nostra agricoltura nazionale", ha affermato il ministro delle Miniere, Alexandre Silveira. Anche il veto all'importazione era previsto. A novembre era stata autorizzata l'importazione fino al 20 per cento del biocarburante utilizzato nella miscela, decisione considerata dannosa dall'industria nazionale. (Brs)