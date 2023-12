Gaza: Usa all’Onu, civili vanno protetti e aiuti devono essere consegnati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite, Robert Wood, ha ribadito la necessità di proteggere i civili nella Striscia di Gaza, garantendo la consegna di aiuti umanitari alla popolazione che “ne ha disperatamente bisogno”. Durante una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu, il diplomatico Usa ha anche condannato ancora una volta l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele dal movimento islamista palestinese di Hamas. Wood non ha anticipato il voto degli Stati Uniti nei confronti della risoluzione per il cessate il fuoco che sarà presentata oggi al Consiglio, su iniziativa degli Emirati Arabi Uniti, anche se ha espresso “forte preoccupazione” per il crescente numero di episodi di violenza da parte dei coloni israeliani in Cisgiordania. (Was)