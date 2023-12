Tunisia: Saied a colloquio con premier e ministri Giustizia e Finanze su capitolo 96 del codice penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha discusso del capitolo 96 del codice penale e della modifica del decreto relativo alla conciliazione penale in un incontro odierno con il primo ministro, Ahmed Hachani, la ministra della Giustizia, Leila Jaffal, e quella delle Finanze, Sihem Boughdiri Namsia. Lo ha riferito la presidenza in una breve nota diffusa sui propri social media. Di recente, il presidente ha parlato di alcune strutture pubbliche che non funzionano regolarmente a causa del capitolo 96 del codice penale, annunciandone l'imminente modifica. Saied ha anche fortemente criticato il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi pubblici tunisini, considerando che la loro situazione è "strana e anormale" nel corso di un incontro con il capo del governo la scorsa settimana. (Tut)