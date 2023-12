Argentina-Cina: Pechino sospende linea di swap in valuta da 6,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha sospeso una linea di swap in valuta con l’Argentina che era stato concordato tra l'ex presidente argentino Alberto Fernandez e il suo omologo cinese Xi Jinping lo scorso ottobre. Lo ha riferito riferisce il portale “Infobae”. Il 18 ottobre scorso Fernandez aveva annunciato la proroga della linea di swap durante la sua visita in Cina, pochi giorni prima delle elezioni generali. "Ancora una volta (la Cina) ha affrontato le nostre richieste e ha ampliato l'uso del swap", aveva detto l'allora presidente, definendo Pechino un "partner chiave". Nel bel mezzo della campagna elettorale, l'allora ministro dell'Economia Sergio Massa - candidato alla presidenza dal partito allora al governo - aveva celebrato l'accordo per un totale di 11,5 miliardi di dollari, importo che comprendeva il nuovo swap e uno precedente di 5 miliardi di dollari.(Abu)