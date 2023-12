Atreju: Conte, da Fd’I volevano invitarmi ma hanno cambiato idea dopo ordini dall’alto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Hanno provato a invitarmi ad Atreju, ma quando hanno visto la mia disponibilità hanno ritrattato”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ospite di Giovanni Floris a “diMartedì”, su La7. “Donzelli ha parlato con i miei e ha detto che temevano un nuovo rifiuto. Quando gli è stato detto che Conte non rifiuta mai il confronto, ci hanno pensato, sono ritornati e hanno detto: no scusate, non possiamo, abbiamo sentito ordini dall'alto e non possiamo invitarlo”, ha concluso Conte. (Rin)