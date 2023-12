Patto stabilità: fonti Ue, possibilità di un accordo domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione straordinaria dell'Ecofin di domani, che si svolgerà in videoconferenza, c'è la possibilità concreta di chiudere l'accordo per la revisione del Patto di stabilità. Lo ha riferito un funzionario europeo in vista dell'Ecofin. "Quello che vediamo è una forte volontà di concludere l'accordo. L'ultima proposta sul tavolo – ha aggiunto il funzionario Ue – è un approccio equilibrato", sulla base del quale "domani c'è la possibilità di chiudere l'accordo". Quello che resta da concordare, stando alla fonte, sono due elementi, "la velocità con cui i Paesi devono convergere verso le soglie di aggiustamento del deficit e la deviazione massima consentita dalle soglie o dagli obiettivi annuali di spesa netta". (Beb)