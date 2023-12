Cultura: ad Algeri un convegno sulle collezioni archivistiche italiane sulla storia del Paese nordafricano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono molti i centri archivistici italiani che ospitano importanti collezioni di documenti sull'Algeria. Lo ha detto il professore di storia moderna Ibrahim Saioud durante un convegno intitolato “Gli archivi italiani sulla storia dell’Algeria”, come ha riferito l’agenzia di stampa “Aps”. Questi archivi possono essere utilizzati per studiare le condizioni sociali, politiche, economiche, sanitarie e diplomatiche dell'Algeria tra il XVI e il XIX secolo. Saioud ha presentato le collezioni di cinque importanti centri, tra cui l'archivio della Biblioteca vaticana e l'archivio del Vicariato di Roma. I documenti sono per lo più rapporti inviati da consoli, commercianti e altri rappresentanti europei. Alcuni offrono informazioni sulla situazione sanitaria in Algeria durante l'epidemia di peste del 1691, mentre altri riguardano le relazioni diplomatiche di Algeri. Ci sono anche lettere scritte da prigionieri musulmani, compresi algerini, detenuti nelle zone sotto il controllo del Vaticano. Tra queste c'è una lettera indirizzata al Papa da un prigioniero di nome Ahmed, detenuto a Napoli. Saioud ha presentato esempi di queste missive che dimostrano che i loro autori erano persone colte e istruite. Secondo il professore, gli archivi della Biblioteca vaticana sono “molto importanti” per i ricercatori perché “permettono di comprendere meglio le relazioni politiche e storiche tra Algeria e Italia”. Tra i documenti c’è un fascicolo dettagliato sulla campagna spagnola contro la città di Algeri, nonché un testo del trattato concluso tra Algeria e Repubblica di Venezia nel 1763. (segue) (Ala)