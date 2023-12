Cultura: ad Algeri un convegno sulle collezioni archivistiche italiane sulla storia del Paese nordafricano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'archivio del Vicariato di Roma contiene documenti relativi alla questione del battesimo forzato dei prigionieri musulmani, avvenuto nel corso dei secoli XVII e XVIII. Il numero dei prigionieri coinvolti supera i mille, la maggior parte dei quali algerini. L'archivio di Livorno contiene pagine speciali sui rapporti tra la zona e l'Algeria durante l'ultimo terzo del XVI secolo. Queste corrispondenze, che si estendono dal 1577 al 1590, sono oggi considerate “importanti documenti sui rapporti tra Algeria e Italia”. Saioud ha concluso affermando che i testi sono “numerosi nella regione del Mediterraneo, particolarmente in Italia, Spagna, Francia e Portogallo”. Meritano di essere studiati per arricchire la conoscenza della storia antica del Paese. Il professore ha invitato a "rafforzare la cooperazione tra i diversi centri archivistici nazionali e i loro omologhi in Italia al fine di creare dinamiche nel lavoro di archiviazione attraverso gruppi di ricerca e l'attuazione della cooperazione culturale tra l'Algeria e questi paesi”. (Ala)