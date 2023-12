Libano: Onu, impatto economico e ambientale “potenzialmente disastroso” della guerra a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state registrate perdite significative nel settore agricolo dell'area colpita dal conflitto - una fonte di sostentamento fondamentale nelle zone di confine del Libano meridionale - con danni ai terreni, inquinamento chimico e contaminazione da residui di esplosivi che hanno portato alla perdita di fertilità del suolo. I bombardamenti al fosforo hanno ulteriormente contaminato le colture e le fonti d'acqua, mettendo a rischio la salute del bestiame e delle persone. Colture importanti come olive, carrube, cereali e colture invernali hanno sofferto notevolmente (circa 47 mila ulivi sono bruciati. Il conflitto ha causato gravi perdite anche al bestiame, al pollame e all'acquacoltura: circa 200 mila uccelli e 700 capi di bestiame sono morti, mentre 250 alveari e 60 serre sono state distrutte. La violenza ha anche limitato l'accesso alle zone di pesca per i pescatori locali, incidendo sul loro sostentamento. L'uso del fosforo bianco da parte delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha causato danni ambientali significativi, colpendo gli ecosistemi naturali, la qualità dell'acqua e ponendo rischi continui per la salute e la sicurezza umana. Negli ultimi tre mesi, 91 villaggi di Nabatiyeh e del Libano meridionale hanno subito 1.768 attacchi, portando allo sfollamento di quasi 64 mila persone e causando ingenti danni materiali a case, aziende e infrastrutture. (Lib)