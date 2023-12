Usa: intelligence, da Cina, Russia e Iran interferenze durante le midterm del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Cina, Russia e Iran hanno tentato di interferire con le elezioni di medio termine che hanno avuto luogo negli Stati Uniti lo scorso anno, in una misura anche maggiore rispetto al 2018. È quanto si legge in un rapporto declassificato dall’intelligence Usa, risalente al dicembre del 2022. Le agenzie federali hanno comunque precisato che si tratta di interferenze minori rispetto a quelle registrate tradizionalmente durante le elezioni presidenziali, e che “non è stata riscontrata una direttiva vera e propria da parte di leader stranieri in merito all’avvio di campagne di disinformazione e influenza”. Nonostante ciò, le autorità di intelligence statunitensi hanno identificato “un gruppo di attori stranieri diversificato e in crescita sul piano dimensionale, impegnato in questo tipo di operazioni”. Il rapporto denuncia un “maggiore impegno ad interferire con gli ultimi cicli elettorali” da parte della Cina. Gli attori stranieri responsabili di tali attività non avrebbero provato ad ottenere direttamente l’accesso alle infrastrutture elettorali, preferendo invece utilizzare i social network per promuovere una narrativa antistatunitense, tentando così di influenzare l’esito delle elezioni. (Was)