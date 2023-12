Ucraina: Zelensky, guerra nel nostro Paese non è paragonabile a situazione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che sta succedendo nella Striscia di Gaza non è paragonabile al conflitto in Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa di fine anno. "L'occupazione e l'invasione russa dell'Ucraina non sono iniziate con un attacco terroristico di persone con cittadinanza ucraina sul territorio russo. Nessuno l'ha fatto, il nemico è venuto da noi e ha ucciso la nostra gente. Quindi sono cose diverse. Sicuramente esprimo le mie condoglianze ancora una volta", ha risposto Zelensky a una domanda in merito. (Kiu)