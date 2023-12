Pnrr: Albano, nuovo primato per l'Italia, prima Nazione a richiedere anche quinta rata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori odierni della Cabina di regia sul Pnrr, a cui ho partecipato in rappresentanza del ministero dell'Economia e Finanze, hanno certificato il raggiungimento dei 52 obiettivi necessari all'Italia per presentare alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2023, la richiesta di pagamento della quinta rata. "Dopo essere stati la prima Nazione ad aver ottenuto la quarta rata, l'Italia sarà nuovamente il primo Paese a richiedere il pagamento della quinta, dal valore di 10.5 miliardi". Lo dichiara in una nota il sottosegretario all'Economia e Finanze con delega al Pnrr, Lucia Albano. "L'importo, se sommato ai 16.5 miliardi in dirittura d'arrivo entro la fine dell'anno, fa oltre la metà dell'intero ammontare del Pnrr. Il Piano - continua - è uno programma che lega l'erogazione delle rate al raggiungimento degli obiettivi. Di conseguenza, non possiamo che esprimere soddisfazione per aver raggiunto target e milestone funzionali a far partire il motore della competitività della nostra Nazione. È indubbiamente un successo del governo e in particolar modo del grande lavoro del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro Fitto", conclude. (Rin)