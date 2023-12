Migranti: Meloni, con Albania accordo di respiro europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo Italia-Albania sui migranti “è un altro tassello della nostra strategia per combattere i trafficanti e permettere l’ingresso sul territorio europeo solamente a chi ha diritto alla protezione internazionale”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato in occasione della sessione di chiusura della “Conferenza Ambasciatrici e Ambasciatori” in corso alla Farnesina. “È un accordo dal grande spirito europeo, che consentirà di sperimentare un modello virtuoso di cooperazione operativa tra uno Stato Ue e uno extra-Ue, e che non a caso sta suscitando concreto interesse anche in altre Nazioni dell’Unione”, ha aggiunto. (Rin)