Nomine: Brunetta (Cnel), buon lavoro a neopresidenti Inps e Inail

19 luglio 2021

- Auguro buon lavoro a Gabriele Fava e a Fabrizio D'Ascenzo, designati dal governo presidenti dell'Inps e dell'Inail. Così in una nota Renato Brunetta, presidente del Cnel. “Si tratta di personalità di alto profilo che guideranno due istituti fondamentali per il welfare del nostro Paese e ai quali il Cnel è legato, in qualità di casa dei corpi intermedi, da uno storico e proficuo legame di collaborazione", aggiunge. (Rin)