Casa: Rixi, con Piano primo muro maestro per contrastare disagio abitativo

- Oggi con la riunione sul Piano casa - con tutti i principali attori del settore - abbiamo alzato il primo muro maestro per avviare un imponente Piano casa a partire dal 2025, con l'obiettivo di contrastare il disagio con strumenti rapidi ed efficaci dopo anni di malgoverno di sinistra. Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit, Edoardo Rixi. “L'emergenza abitativa finora è stata affrontata con politiche di natura assistenziale. L'edilizia sociale in Italia ha subito un collasso a partire dalla fine degli anni '90. Grazie all'impegno del ministro Salvini e del Mit si torna a parlare seriamente di emergenza abitativa”, aggiunge. (Rin)