Ucraina: Zelensky, con il comandante Zaluznhyj ho "rapporti di lavoro"

- Il presidente ucraino Zelensky ha detto di avere "rapporti di lavoro" con il comandante in capo delle Forze armate Valerij Zaluznhyj. Parlando alla conferenza stampa di fine anno, Zelensky ha detto: "Ho rapporti di lavoro con Zaluznhyj. Deve essere responsabile del risultato sul campo di battaglia insieme allo Stato maggiore. Ci sono molte domande. Quella dell'offensiva è una domanda difficile", ha affermato il presidente. "Ma credo che possiamo permetterci di vivere oggi in Ucraina con un risultato quotidiano. Ognuno di noi deve essere disposto a raggiungere questo risultato. E questo non è sacrificio. Essere comandante in capo è un onore, essere presidente è un onore, un grande onore. Abbiamo bisogno di passi e risultati concreti. Questo è tutto", ha sottolineato Zelensky. (Kiu)